Wenn er in seinen Erinnerungen kramt, taucht immer wieder ein Ereignis auf: die Erlebnisse, die Eindrücke aus dem Zweiten Weltkrieg, auch wenn er die Kriegsjahre nur am Rande erlebt hat. <b>von Hans Rieder<\/b><BR \/><BR \/>Im Jahre 1929 geboren, fällt seine Kindheit in die politisch bewegte Zeit, in der die Südtirol- Geschichte mit dem Faschismus, der Option und dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert war. Und ein Überbleibsel aus seiner Jugend hat sich Karl erhalten: Sein amtlicher Name ist immer noch Carlo. Es ist der Beleg, dass er seine ersten Jahre im Faschismus gelebt hat, wo Namen, Sprache und die fremde Kultur den Südtirolern aufgezwungen wurden. <BR \/><BR \/>Als der Krieg vorbei war, begann er sein Leben neu zu ordnen. Er gehört zu jener Generation, die mit Optimismus und Zielstrebigkeit nach vorne geschaut haben. Er war dabei, er hat dazu beigetragen, dass sich Südtirol den Wohlstand erarbeitete und die Sprachgruppen zu einem friedlichen und eigenständigen Zusammenleben fanden. <h3>Kindheitserinnerungen: turbulente Schuljahre<\/h3>Aus seiner Kindheit hat sich Karl einige Erinnerungen behalten. Er wurde in Pflaurenz „ban Nouta“, dem Haus unter dem Kofel, geboren und verbrachte mit den Eltern und dem jüngeren Bruder Adolf seine Kindheit. Er erlebte notgedrungen sparsame Zeiten, musste sich mit dem Notwendigsten begnügen. Er erinnert sich, dass er immer, auch im Winter, die kurzen Hosen tragen musste, dazu die wollenen, langen Strümpfe, die ihm die Mutter gestrickt hatte. Weil die aber an der bloßen Haut so kratzten, legte er etwas Papier dazwischen. Heimlich, denn das durfte die Mutter nicht wissen. Weil die Not damals allgegenwärtig war, gab es zu Heiligabend keine Geschenke, dafür etwas Polenta zum Essen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250544_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In den ersten Schuljahren, es war die Zeit des Faschismus in Südtirol, besuchte er die italienische Schule. Er erinnert sich an Lehrer Tomaso Spezi, der Zucht und Ordnung durchsetzte: „Er war schon oft grob zu uns, hat uns geschlagen, wir Kinder hatten kein gutes Verhältnis zu ihm“, erzählt er. Der Lehrer verstand kein Deutsch, die Kinder kaum Italienisch. Lesen und schreiben hat Karl kaum gelernt, erst als er die Katakombenschule und später die deutschen Sprachkurse besuchte, lernte er die Grundkenntnisse. In St. Lorenzen waren es, wie vielerorts, die Katakombenlehrer, die den Kindern heimlich Deutschunterricht gaben. <BR \/><BR \/>In den letzten Schuljahren besuchte Karl die deutschen Sprachkurse, er erinnert sich an Lehrer Anton Schönbichler, der sich mit anderen um das Schulwesen in dieser Zeit in St. Lorenzen verdient gemacht hat. Zwischen Italienischunterricht, Katakombenschule, den deutschen Sprachkursen und dem separaten Unterricht in den Pfarrschulen kann Karl heute nicht mehr unterscheiden. Zu unüberschaubar waren diese Zeiten für die Kinder, wo Schule und Bildung auch zum Spielball der politischen Turbulenzen wurden. Die Erinnerungen an die letzten Kriegsjahre hat Karl immer noch präsent, er redet viel darüber. Diese für ihn prägenden Erlebnisse beschäftigen ihn noch heute. Damals ließen es die Umstände nicht zu, diese seine Jugendereignisse richtig einzuordnen und aufzuarbeiten. <h3>Die Jugendjahre: vom Krieg geprägt<\/h3>Als 15-Jähriger kam er als Gehilfe auf den Bauernhof Schollmuar in Stegen, arbeitete dort von 1944 bis 1946 und musste bei der Stall- und Feldarbeit mithelfen. Karl erinnert sich, dass er und der Knecht aus dem Gadertal es dem Bauern nie recht machen konnten. „Wir haben laut ihm immer alles falsch gemacht, obwohl wir uns sehr bemühten und viel arbeiteten.“ Etwas Gutes brachte diese Zeit aber auch. Am Hof gab es immer genug zum Essen, für die damalige Zeit keine Selbstverständlichkeit. Kurz vor Kriegsende musste der Knecht in den Krieg einrücken, er kam nicht mehr zurück, galt als vermisst. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250547_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch Karl absolvierte als damals 16-Jähriger die erste Grundausbildung als Soldat. Dazu gehörten Schieß- und Marschierübungen, die er mit den Gleichaltrigen des Dorfes im Jugendheim in St. Lorenzen, dann im Schloss in Gais absolvierte. Ihm wurde erst später bewusst, wie nahe er an einer Einberufung stand. „Immer wieder hörten wir, dass Soldaten aus dem Dorf umgekommen seien.“ Zur Erinnerung an die Gefallenen gab es die Gedenkfeiern auf dem Friedhof, wo oft flammende Reden gehalten und die Gefallenen als Helden gefeiert wurden. Nachdenklich wird Karl, wenn er sich erinnert, wie furchterregend die Flugzeuge waren, wenn sie über den Brunecker Talkessel brausten, Bomben abwarfen und aus den Tieffliegern auf Leute schossen. <BR \/><BR \/>Die letzten Kriegswochen im Frühjahr 1945: Es war die Zeit, in der die deutschen Soldaten aus Jugoslawien, Griechenland, aus der Operationszone Alpenvorland auf dem Rückzug waren, der Krieg ging zu Ende. <h3>Soldaten auf dem Weg nach dem Daheim<\/h3>Aus der Zeit stammen besondere Erinnerungen, Episoden, bei denen es für viele nur ums Überleben, ums Heimkommen ging. Vor allem bei den deutschen Soldaten, die auf dem Rückweg waren und die Übergänge über die Jöcher des Alpenhauptkammes als Fluchtwege nutzen wollten. Dabei kamen sie an Bauernhöfen vorbei, übernachteten dort und holten sich auch etwas zum Essen. Dass dabei nicht zimperlich vorgegangen wurde, erinnert sich der damals 16-Jährige. Auch am Hof Schollmuar kamen Soldaten vorbei, hungrig, erschöpft, es ging ihnen ums blanke Überleben. Sie schlachteten am Hof eine Kuh, übernachteten im Futterhaus und in der Wagenhütte, einem Nebengebäude, wo Arbeitsgeräte gelagert waren. Dort machten sie Feuer, und als sie der Bauer auf die Brandgefahr hinwies, antwortete ihm ein Soldat: „Mich interessiert nicht, ob es hier schon einmal gebrannt hat, und wenn du nicht gehst, mach ich dich kalt“ – und drohte mit der Pistole. Ein anderer kam mit einem Pferd daher, das er sich wohl an einem Hof genommen hatte. Er tauschte das Tier beim Bauern um ein Kilogramm Speck ein. <BR \/><BR \/>Als an einem Abend am Hof der Rosenkranz gebetet wurde, erinnert sich Karl an einen Soldaten, der mitgebetet hat. Als sie fertig waren, begann der Fremde zu weinen und erzählte, dass auch bei ihm daheim abends immer der Rosenkranz gebetet wurde. <BR \/><BR \/>Dann kam endlich die Nachricht, die sich wie eine Befreiung anfühlte: Der Krieg war aus. Auf diese Nachricht hatten alle gewartet, die Kriegsangst wich dem Aufbruch in eine bessere Epoche, auch wenn die Wunden dieser Zeit noch lange allgegenwärtig waren. <h3>Zurück im Alltag, zurück im Leben<\/h3>Als die Nachkriegsjahre ins Land zogen, kam in den Dörfern so etwas wie der normale Alltag zurück. Die Leute gingen ihrer Arbeit nach, bauten auf, was in den Kriegsjahren zerstört worden war. So erging es auch den Eltern und den Buben der Familie Oberhofer. Karl musste zu Beginn der 1950er Jahre den Militärdienst in Como ableisten und behielt diese Zeit in guter Erinnerung. Gut sei es ihm gegangen, erzählt er, denn er durfte als Kassier im Militärkino arbeiten. Danach hatte der Jüngling eine klare berufliche Vorstellung: „Ich wollte Stadtpolizist in Bruneck werden“, erzählt er, „aber der Vater war damit überhaupt nicht einverstanden.“ Er meinte, damit würde sich der Bub nur Feinde machen. Karl erinnert sich an seinen Vater Josef, der keine leichte Jugendzeit hatte, und der Wert darauflegte, dass der Handwerksberuf des Zimmermannes in der Familie fortgeführt wurde. So kam es auch. Karl ging in die Lehre, lernte den Zimmermannsberuf. Wie sein Vater, blieb er diesem Handwerk treu, zunächst als Angestellter, dann als selbstständiger Unternehmer. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250550_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>1961 heiratete er Irma Maria Berger, baute sich ein Eigenheim und gründete eine Familie. Da kam ihm sein Handwerksgeschick zugute, einen Großteil der Arbeiten am Eigenheim führte er selber aus: „Tag und Nacht habe ich gearbeitet, an den Sonntagen auch“, erzählt er nicht ohne Stolz. 1967 zogen sie in das neue Heim in St. Lorenzen ein. Nachdem seine Frau mittlerweile verstorben ist, lebt er heute noch mit den Töchtern in seinem Haus. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1250553_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein bewegtes Leben, Einsatz und Arbeit, vor allem aber Zufriedenheit: Tugenden, die Karl Oberhofer für sich beanspruchen kann. Den Blick immer nach vorne gerichtet, auch wenn die Zeiten oftmals nicht einfach waren, prägten seinen Alltag. <BR \/><BR \/>Manchmal fragen wir uns, woher Leute wie Karl die innere Ruhe, die Gelassenheit, heute noch hernehmen und gleichzeitig auch die Unannehmlichkeiten, die das Alter bringt, klaglos bewältigen? Sicherlich ist eine große Portion an Erfahrung, an Einsatz und an positiver Lebenseinstellung dabei. Eine Generation, die so vieles durchgemacht hat, die erlebt hat, dass Wohlstand und Frieden nicht selbstverständlich sind, ist uns an Erfahrung voraus. Sie haben uns vorgelebt, dass man sich vieles im Leben erarbeiten und annehmen muss. Diese bemerkenswerte Grundhaltung kann uns diese Generation immer noch vermitteln. Wir brauchen uns nur die Zeit nehmen hinzuschauen, zuzuhören, da und dort auch zu lernen. Eine Bereicherung für unsere Gesellschaft bleibt er, der Karl. Zurecht erfährt er viel Wertschätzung: in der Dorfgemeinschaft von St. Lorenzen, bei den Bekannten und Verwandten.