Karl Peter Schnittler: Aufhebung der Beugehaft beantragt

Wie berichtet, hatte Schnittler beim Haftprüfungstermin erklärt, dass die Waffen aus dem Nachlass seines Vaters und seines Bruders stammten. Er räumte ein, dass er es verabsäumt habe, sie zu melden. Inwieweit das gefundene Material, bei dem es sich vornehmlich um alte Waffen handeln soll, überhaupt noch funktionsfähig ist, könnte ein Sachverständiger abklären.Schnittlers Verteidiger Erwin Dilitz und Martin Ganner erwägen, eine Expertise in Auftrag zu geben. Vordergründig ist für sie aber, dass ihr Mandant das Gefängnis verlassen kann.Bei der morgigen Verhandlung vor dem Freiheitsgericht werden sie ins Feld führen, dass es ihrer Auffassung nach keine Voraussetzung gibt, die vorbeugende Verwahrungshaft aufrecht zu erhalten: Die Waffen seien sichergestellt, Karl Peter Schnittler habe alle Fragen beantwortet.Es ist davon auszugehen, dass sich das Freiheitsgericht die Entscheidung über den Enthaftungsantrag vorerst vorbehalten dürfte. Vom ursprünglichen Terrorismusverdacht sei in der Haftbestätigung nicht mehr die Rede gewesen. Um alle Zweifel auszuräumen, haben die Fahnder den in Schnittlers Haus beschlagnahmten Computer und die Telefone an die Trienter Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft (DDA) weiterleitet. Sollte sich in dem Datenmaterial auf den Geräten – wie die Verteidigung überzeugt ist – kein Hinweis auf terroristische Zwecke finden, wird die Fallakte wieder nach Bozen übermittelt.