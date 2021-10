Karl Righi – Der „Psairer Straßencapo“ erinnert sich

Die Arbeit „bei der Straße“, wie die Passeirer sagen, ist in der Familie Righi „erblich“. Karl Righi ist nach 43 Jahren bei ANAS und Straßendienst im Passeiertal, davon 40 Jahre in leitender Funktion, in den Ruhestand getreten. Mitgebaut an der Straße über den Jaufenpass hat Righis Großvater. Auch Righis Vater war „bei der Straße“.