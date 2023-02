Karneval in Rio de Janeiro startet

445 Umzüge genehmigte die Stadtverwaltung in dieser Saison, die besten Gruppen zeigen ihr Können im Sambodrom. Zehntausende Zuschauer auf der Tribüne sowie Millionen vor dem Fernseher in Brasilien und auf der ganzen Welt verfolgen für gewöhnlich die Umzüge.Nachdem der Karneval in Rio in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie gar nicht oder nur mit Einschränkungen gefeiert wurde, kommen die Feierlichkeiten in diesem Jahr wieder mit voller Kraft zurück. Die Tourismus-Agentur Riotur erwartet bis zu 5,5 Millionen Karnevalsfans in der Stadt. Nach einem Bericht des Portals „Carnavalesco“ bringt das Spektakel der Stadt Einnahmen von umgerechnet rund 620 Millionen Euro.