Karneval in Venedig mit Flug des Engels eröffnet

„Das ist pure Energie“, beschrieb Linda Pani, die dieses Jahr den Engel spielte, ihren Flug hoch über dem Markusplatz. „Es war außergewöhnlich, ich habe den Wind, das Meer, die Erde und das Feuer in mir gespürt.“ Pani sagte, die Momente in der Luft seien „vielleicht die glücklichsten drei Minuten meines Lebens“ gewesen.2014 war Eiskunstläuferin Carolina Kostner diese Ehre zu Teil geworden.Der Karneval in Venedig ist eine jahrhundertealte Tradition. Zum ersten Mal wurde er im Jahr 1162 nach einem militärischen Sieg gefeiert.Das Spektakel mit opulenten Kostümen und phantasievollen Masken zieht Jahr für Jahr zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an.Heuer dauert der Karneval in Venedig bis zum 25. Februar, dem Faschingsdienstag.

apa