<BR \/>Von der Neuerung betroffen sind zunächst die Silbergasse, die Dr.-Streiter-Gasse und der Obstplatz. „Dieser Eingriff ist Teil einer umfassenden Strategie zur Aufwertung des Stadtzentrums. Durch die Optimierung der Logistik soll die optische Beeinträchtigung durch Abfälle während der Stoßzeiten verringert und der Durchgangsverkehr der Sammelfahrzeuge in den engen Gassen entlastet werden“, erklärt die Stadtgemeinde Bozen, die gemeinsam mit SEAB für die Neuorganisation verantwortlich ist. <BR \/><BR \/><BR \/>Die wichtigsten Änderungen betreffen die Verlegung der Sammelstellen weg von besonders engen Gassen an geeignetere und leichter zugängliche Orte, die laut der Gemeinde „so gewählt wurden, dass ein effizienter Dienst gewährleistet wird, ohne die Lebensqualität in den betroffenen Straßen zu beeinträchtigen.“ Die Sammeltage, also Dienstag, Donnerstag und Freitag, bleiben unverändert, während die Zeiten für die Bereitstellung und Abholung angepasst werden, um die Präsenz von Abfällen während der stark frequentierten Tages- und Abendstunden zu minimieren.<BR \/><h3>\r\n„Dann kommt der schrittweise Ausbau“<\/h3><BR \/>Die Kartons dürfen ausschließlich im Zeitfenster zwischen 18:30 und 19:30 Uhr bereitgestellt werden - für die Marktstände am Obstplatz ab 19 Uhr. Der Sammeldienst der SEAB beginnt ab 20 Uhr. „Die neuen Uhrzeiten werden, ausgehend von dieser ersten Phase, schrittweise auf die gesamte Altstadt ausgeweitet“, kündigt die Gemeinde an.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Einhaltung der Abgabezeiten, die korrekte Vorbereitung der Kartons und die ordentliche Bereitstellung der Materialien seien wesentliche Voraussetzungen, um den Erfolg des Dienstes zu gewährleisten und das Stadtbild sauber zu halten. Zusammen mit SEAB werde die Einführung des neuen Systems u.a. durch die Präsenz des SEAB-Personals und der Umweltwachen vor Ort begleiten.<BR \/><BR \/><BR \/>„Die Neuorganisation der Kartonsammlung führt zu einer ordentlicheren, sichereren und einladenderen Altstadt. Die Verweildauer der Abfälle auf der Straße zu verkürzen und den Fahrzeugverkehr in den sensiblen Gassen zu reduzieren, bedeutet mehr Lebensqualität für Bürger, Kaufleute und Besucher sowie sicherere Arbeitsbedingungen für das SEAB-Personal“, so Umweltstadtrat Marco Caruso zur Neuorganisation der Kartonsammlung.