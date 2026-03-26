<b>Palmsonntag, 29. März, 9 Uhr im Brixner Dom<\/b><BR \/>Eucharistiefeier mit Palmprozession. Mit dem Palmsonntag, der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert, beginnt die Karwoche, die für Christinnen und Christen die wichtigste Woche des Jahres ist.<BR \/><BR \/><b>Gründonnerstag, 2. April, 9 Uhr im Brixner Dom<\/b><BR \/>Chrisammesse mit Bischof Ivo Muser und den Priestern der Diözese. In diesem festlichen Gottesdienst wird das heilige Öl für das kommende Jahr geweiht. Es findet Verwendung bei Taufen, Firmungen, Priesterweihen sowie bei der Weihe von Kirchen, Altären und Glocken. Die Chrisammesse wird von „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia InBlu“ live übertragen.<BR \/><BR \/><b>Gründonnerstag, 2. April, 19 Uhr in Kurtinig<\/b><BR \/>Zweisprachige Abendmahlfeier mit Fußwaschung. Die Liturgie erinnert an das Letzte Abendmahl Jesu und an die Einsetzung der Eucharistie.<BR \/><BR \/><b>Karfreitag, 3. April, 15 Uhr im Bozner Dom<\/b><BR \/>Feier vom Leiden und Sterben Christi. Die Karfreitagsliturgie mit den großen Fürbitten, der Kreuzverehrung und der Sammlung des Fastenopfers steht ganz im Zeichen des Leidenswegs Jesu. Der Gottesdienst wird von „Radio Grüne Welle“ direkt übertragen.<BR \/><BR \/><b>Karsamstag, 4. April, 20.30 Uhr im Brixner Dom<\/b><BR \/>Feier der Osternacht mit zwei Erwachsenentaufen und einer Erstkommunion. Die Osternacht ist geprägt von der Symbolik des Lichtes und des Lebens. Die Gläubigen sind eingeladen, Kerzen zur Lichtfeier mitzubringen.<BR \/><BR \/><b>Ostersonntag, 5. April, 10 Uhr im Bozner Dom<\/b><BR \/>Pontifikalamt zum Hochfest der Auferstehung des Herrn: Ostern ist das Urfest des christlichen Glaubens. Die Feier wird von RAI Südtirol (Kanal 808) im Fernsehen sowie von „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia InBlu“ im Radio übertragen.<BR \/><BR \/><b>Ostermontag, 6. April, 9 Uhr in Brixen<\/b><BR \/>Festgottesdienst bei den Tertiarschwestern in der Brixner Runggadgasse.