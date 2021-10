Kassation weist Rekurs ab, Urteil über Ester Quici bestätigt

Am 21. März 2015 war Alessandro Heuschreck (50) in der Wohnung in der Bozner Freiheitsstraße, in die er gerade erst mit seiner Lebensgefährtin Ester Quici eingezogen war, verblutet. Wie die Autopsie ergab, hatte er 18 Messerstiche erlitten und war einem hämorrhagischen Schock erlegen. Ester Quici wurde unter dringendem Tatverdacht verhaftet. Bald darauf wurde sie unter Hausarrest gestellt, der schließlich am 15. März 2016 aufgehoben wurde. Quici war frei – und blieb es auch. Vom Bozner Schwurgericht wurde sie zu 14 Jahren Haft verurteilt, aber nicht im Sinne der Anklage – Quici war Mord vorgeworfen worden – sondern wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge („omicidio preterintenzionale“). Laut Urteilsbegründung waren Alessandro Heuschreck zwar zumindest einige der 18 Messerstiche von Quici zugefügt worden, die Angeklagte habe aber verletzen, nicht töten wollen.Das Bozner Berufungsschwurgericht kippte dieses Urteil: Quici wurde des Mordes für schuldig befunden und zu 16 Jahren Haft verurteilt. Dagegen legte Quicis Verteidigung Kassationsbeschwerde ein, und das Höchstgericht folgte ihrer Argumentation. Es annullierte das Urteil zweiter Instanz. Die Höchstrichter befanden, dass die Beweisführung keine Sicherheit über den genauen Todeszeitpunkt und eine mögliche Tötungsabsicht erbracht habe. Kein Stich habe lebenswichtige Organe verletzt. Weder der Zeitraum, in dem Heuschreck die Stiche erlitt noch jener, innerhalb dessen er verblutete, konnten genau bestimmt werden. Somit sei auch nicht bewiesen, dass Quici die Rettung bewusst zu spät alarmiert und so das Risiko in Kauf genommen habe, dass ihr Verlobter sterben könne. Der Fall wurde ans Oberlandesgericht Trient rückverwiesen – für die Festsetzung des Strafmaßes, am Straftatbestand der schweren Körperverletzung mit Todesfolge war nicht mehr zu rütteln.Im Herbst vorigen Jahres verurteilte das Trienter Berufungsschwurgericht Quici schließlich zu 9 Jahren und 4 Monaten Haft. Nun mussten die Kassationsrichter in Rom über dieses jüngste Urteil befinden. Durch die nun erfolgte Bestätigung erwächst dem Urteil Rechtskraft, worauf unmittelbar der Vollstreckungsbefehl ausgestellt werden kann und Ester Quici ihre Strafe antreten muss.

