Die Trienter Staatsanwaltschaft ist mit ihren Rekursen gegen die Enthaftungen von Giulio Angelucci, Direktor des Landesamtes für Abfallwirtschaft, und Andreas Marri, Mitarbeiter desselben Amtes, vor dem Kassationsgericht abgeblitzt. Erst vergangene Woche hatte das Höchstgericht die Beschwerde gegen die Aufhebung der Suspendierung von Landesumweltagentur-Direktor Flavio Ruffini zurückgewiesen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen der Trienter Staatsanwaltschaft hatten im Mai in Südtirol und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt. Wie berichtet, waren die Ermittler davon ausgegangen, einen mutmaßlich grenzüberschreitenden illegalen Abfallhandel aufgedeckt zu haben. Der Vorwurf: Restasche aus Fernheizwerken sei nicht ordnungsgemäß als Abfall entsorgt, sondern als Nebenprodukt deklariert und beispielsweise zu Grillbriketts weiterverarbeitet worden. Die Verteidiger der Beschuldigten hielten dagegen, dass es sich nicht um Abfall gehandelt habe und somit kein Straftatbestand vorliege.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371954_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch fünf Südtiroler waren im Zuge der Aktion „Alpenkohle“ ins Visier der Ermittler geraten und verhaftet worden, darunter Angelucci und Marri. 16 Tage befanden sich die Landesbeamten in U-Haft, ehe das Freiheitsgericht Anfang Juni die Maßnahmen aufhob. Nach Einschätzung des Richters habe Angelucci seine dienstlichen Aufgaben erfüllt, Marri sei für einige der ihm vorgeworfenen Vorgänge gar nicht zuständig gewesen. Die Staatsanwaltschaft wandte sich daraufhin an das Höchstgericht in Rom.<BR \/><BR \/>Für Rechtsanwalt Martin Fill, der Andreas Marri vertritt, ist die Entscheidung des Höchstgerichts eine Bestätigung der bisherigen Verteidigungslinie. „Die Verfügungen wurden von Anfang an ohne jede Grundlage erlassen. Das hat die Kassation nun bestätigt“, so Fill. Nun hoffe man darauf, dass das Verfahren vonseiten der Staatsanwaltschaft archiviert werde. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Mit den nun bekannt gewordenen Entscheidungen bleibt es in allen drei Fällen bei den Beschlüssen des Trienter Freiheitsgerichts. Die Urteilsbegründung steht noch aus, dann soll entschieden werden, ob der Fall endgültig zu den Akten gelegt wird.