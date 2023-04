Kassiansprozession in Brixen

Hochfest der Diözesanpatrone am 13. August

Die Prozession am so genannten Kassiansonntag hat eine lange Tradition: Im Jahre 1704 erhielt Fürstbischof Kaspar Ignaz von Künigl eine Reliquie des Heiligen Kassian aus Imola. In Erinnerung an die Übertragung der Reliquie und als Dank für den glücklichen Ausgang des Krieges von 1703, dem so genannten „Bayrischen Rummel“, wird seither am 3. Ostersonntag in Brixen das Kassianifest bzw. der Kassiansonntag gefeiert.Der Kassiansonntag beginnt auch heuer wieder mit der Ankunft der Bittgänge aus den Pfarreien der Umgebung am Brixner Dom. Die Gläubigen ziehen dann zum Festgottesdienst in den Dom, den Bischof Muser ab 9 Uhr zelebriert. Die Kassiansprozession führt im Anschluss an den Gottesdienst mit den heiligen Reliquien durch die Straßen und Gassen Brixens, begleitet von Musikkapellen, Schützen, Vereinen und Verbänden und nicht zuletzt von den Gläubigen aus Stadt und Land.Die feierliche Prozession in Brixen wird als Ausdruck der Volksfrömmigkeit auch zukünftig wie gewohnt am 3. Sonntag der Osterzeit abgehalten, während das eigentliche Hochfest der Diözesanpatrone auf den 13. August verlegt wird. Die Feier am Samstag der zweiten Osterwoche (heuer der 22. April) wird bereits 2023 nicht mehr stattfinden.Zur Verlegung des Festes der Diözesanpatrone durch das päpstliche Dikasterium für den Gottesdienst war es gekommen, nachdem Priester und Gläubige bedauert hatten, dass das Hochfest am bisherigen Gedenktag, dem Samstag der zweiten Osterwoche, nicht mehr zufriedenstellend gefeiert werden konnte. Nach Anhörung der diözesanen Liturgiekommission, des Priesterrates und der Dekanekonferenz hat der Bischof für das Hochfest der beiden Diözesanpatrone den 13. August gewählt, da an diesem Tag von alters her in der ehemaligen Diözese Brixen das Hochfest des hl. Kassian gefeiert wurde.