Der Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr. Vier Fahrzeuge fuhren aufeinander auf. <BR \/><BR \/>Schwerere Verletzungen zog sich glücklicherweise niemand zu. Mehrere Personen – sowohl Südtiroler als auch Touristen – mussten mit leichten Verletzungen in die Krankenhäuser von Meran und Schlanders gebracht werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367916_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Galsaun und Kastelbell sowie das Weiße Kreuz. <BR \/><BR \/>Während der Aufräumarbeiten wurde der Verkehr über das Dorf Kastelbell umgeleitet.