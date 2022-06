Kastelruth Dorf siegt beim 39. Oswald-von-Wolkenstein-Ritt

Die Mannschaft Kastelruth 2 holte sich somit zum zweiten Mal den begehrten Gesamtsieg. Und die Wanderstandarte von Bildhauer Erich Trocker aus Kastelruth wartet weiterhin auf eine Mannschaft, die 3-mal siegt.Spannend wird es dann im nächsten Jahr beim Kampf um die Standarte. Denn den Mannschaften Kastelruth Dorf und Ritten fehlt jeweils nur noch ein Sieg, um die begehrte Trophäe behalten zu dürfen.Insgesamt traten heuer wieder 36 Mannschaften an, um sich auf den 4 Turnierplätzen beim Ringstechen am Kofel in Kastelruth, im Labyrinth in Seis, beim Hindernisgalopp am Völser Weiher und beim alles entscheidenden Torritt vor Schloss Prösels in Schnelligkeit und Geschicklichkeit im Umgang mit ihren Pferden zu messen.