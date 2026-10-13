Wie die Polizei mitteilt, führten Beamte des Polizeikommissariats Brixen in den vergangenen Tagen nach einem entsprechenden Hinweis eine Kontrolle durch. Bei der Überprüfung der Datenbank stellte sich heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein internationaler Haftbefehl der türkischen Behörden vorlag.<BR \/><BR \/>Dem Mann werden Beihilfe zur illegalen Einwanderung und bewaffneter Raub vorgeworfen. Die Straftaten sollen in der Türkei begangen worden sein.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wurde der Mann verhaftet und in das Gefängnis von Bozen gebracht. Er bleibt der zuständigen Justizbehörde zur Verfügung, die über eine mögliche Auslieferung entscheiden muss.