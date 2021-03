Kastelruth: Wo ist Ludovico Coronato – Suchaktion läuft

Seit Mittwoch wird nach Ludovico Coronato gesucht. Der 40-jährige Italiener ist seit Samstagnachmittag verschwunden.Der aus Apulien stammende Mann wohnt mit seiner Lebenspartnerin in Kastelruth. Am Samstag habe er ohne Handy das Haus verlassen. Daher gestalte sich die Suche derzeit als schwierig.Gesucht wird derzeit im Schlerngebiet. Der Mann könnte sich jedoch auch in Bozen aufhalten.Sachdienliche Hinweise an die Carabinieri von St. Ulrich unter der Nummer 0471782300.Coronato Ludovico ist 1,89 Meter groß und hat hellbraune Haare. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er einen eleganten schwarzen Wollmantel, einen schwarz-weiß gestreiften Pullover, Jeans sowie schwarze hohe Schuhe.Zudem trug er eine schwarze Ledertasche und eine Bergsonnenbrille, deren oberer Teil des Rahmens in Grün gehalten ist.Im Einsatz stehen neben den Carabinieri die Freiwillige Feuerwehr von Kastelruth, die Hundestaffeln des Bezirks Bozen sowie die Bergrettung Seis.

