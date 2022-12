Katar: Auch Büro von Südtirolerin durchsucht

Lebensgefährte von Eva Kaili legt Geständnis ab

In den vergangenen Tagen wurde im Rahmen der Ermittlungen der belgischen Behörden zu unrechtmäßigen Einflussnahmen des Golfstaates Katar auf das Europaparlament das Büro der Referatsleiterin Petra Prossliner im Europaparlament durchsucht, aber nicht versiegelt.Ebenso durchsucht wurde jenes von Michelle Rieu, Referatsleiterin bei der Eurochamber, deren Arbeit in den letzten Monaten mit dem Unterausschuss für Menschenrechte in Verbindung gebracht wurde, dieses wurde hingegen versiegelt.Im EU-Korruptionsskandal hat der Lebensgefährte der abgesetzten Europaparlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili ein Geständnis abgelegt. Der Italiener Francesco Giorgi hat vor den Ermittlern zugegeben, Schwarzgelder angenommen zu haben, berichtet die römische Tageszeitung „La Repubblica“.Während die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ein umfassendes Reformpaket gegen Korruption im EU-Parlament ankündigte, forderten die EVP weitere konkrete Konsequenzen.Giorgi habe zugegeben, Teil einer Organisation gewesen zu sein, die von Marokko und Katar benutzt wurde, um sich in europäische Angelegenheiten einzumischen und diese zu beeinflussen, berichtete die italienische Zeitung. Seine Aufgabe war es, Bargeld zu verwalten.Der Zeitung zufolge hat Giorgi auch angedeutet, dass er Andrea Cozzolino und Marc Tarabella, beide Abgeordnete der S&D-Fraktion im EU-Parlament, verdächtigt, über den ehemaligen italienischen EU-Abgeordneten Antonio Panzeri Geld angenommen zu haben. Marokko soll über seinen externen Informationsdienst Dged in die mutmaßliche Bestechungsaffäre verwickelt sein. Aus den von der beiden Zeitung eingesehenen Dokumenten geht hervor, dass Panzeri, Cozzolino und Giorgi in Kontakt mit dem Dged und Abderrahim Atmoun, dem marokkanischen Botschafter in Polen, standen.