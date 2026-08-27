Nach ersten Informationen hat die verheerende Überschwemmung in der Himalaya-Region an der Grenze zwischen Nepal und Tibet Hunderte Todesopfer und Verletzte gefordert. Tausende Familien sind betroffen, zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Wassermassen, Schlamm und Geröll haben nahezu ohne Vorwarnung Häuser, Märkte, Straßen, Brücken und weitere lebenswichtige Infrastrukturen zerstört oder schwer beschädigt. Dadurch werden auch die laufenden Rettungs- und Hilfsmaßnahmen erheblich erschwert.<BR \/><BR \/>„Dank ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer starken Präsenz vor Ort kann die Caritas Nepal schnell dort helfen, wo die Not am größten ist. Gemeinsam mit den lokalen Behörden und zahlreichen Freiwilligen leistet sie Nothilfe und koordiniert die Unterstützung für die betroffene Bevölkerung. Wir unterstützen diese Hilfe“, erklärt Sandra D’Onofrio vom Caritas-Dienst Internationale Zusammenarbeit. „Ziel ist es, Leben zu retten und den Menschen so rasch wie möglich das Nötigste zur Verfügung zu stellen, darunter Trinkwasser, Lebensmittel, Hygieneartikel, medizinische Versorgung und Notunterkünfte.“<BR \/><BR \/>Die Caritas bittet die Südtiroler Bevölkerung, die humanitäre Arbeit des Caritas-Netzwerks mit einer Spende zu unterstützen. <BR \/><BR \/>Gespendet werden kann online über www.caritas.bz.it oder mittels Banküberweisung mit Angabe „Nepal“ als Verwendungszweck an folgende Spendenkonten der Caritas.<BR \/><BR \/><b>Raiffeisenkasse:<\/b> IBAN: IT42F0349311600000300200018<BR \/><b>Südtiroler Sparkasse:<\/b> IBAN: IT17X0604511601000000110801<BR \/><b>Volksbank:<\/b> IBAN: IT12R0585611601050571000032<BR \/><b>Intesa Sanpaolo:<\/b> IBAN: IT18B0306911619000006000065