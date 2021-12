Flüchtlingskater „Rambo“ kehrt von Lampedusa nach Tunesien zurück

Eine Frau auf Lampedusa hatte den Kater in Obhut genommen. Die Familie Maaloul, Eigentümerin des Vierbeiners, fand dank eines Projekts der süditalienischen Region Kampanien eine Unterkunft in Ceraso.Nun ist Rambo wieder bei seiner Familie. Eine feierliche „Zeremonie“ fand im Ratssaal der kleinen Gemeinde statt. Anwesend waren die Bürgermeister von Ceraso, Aniello Crocamo, und jener von Lampedusa, Totò Martello. „Die Rückkehr einer Katze in ihr Zuhause ist eine kleine Geste von großer Menschlichkeit“, sagte Martello. Der Bürgermeister von Ceraso bekräftigte die Notwendigkeit, „echte Integrationsmaßnahmen zu konkretisieren, die die Gemeinden einbeziehen“.„Unsere 3 Töchter sind so glücklich“, berichteten Fatma und Ahmed Maaloul, die Eigentümer der Katze. „Endlich können sie den kleinen Rambo wieder in die Arme schließen. Wir möchten uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass dies möglich wurde. Für unsere Mädchen ist dies ein wahr gewordenes Märchen, und es wird ein besonderes Weihnachtsfest für sie sein“, sagten die beiden Eltern.

zor