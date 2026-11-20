<b>In vier ausführlichen Podcast-Folgen zu jeweils um die 40 Minuten Länge beleuchtet ihr die wichtigsten Ereignisse der Südtiroler Zeitgeschichte. Was steckt hinter diesem Projekt?<\/b><BR \/>Katharina Zingerle: Ich bin erst seit Kurzem als Moderatorin und Redakteurin für den Spiegel bei diesem Podcast. Meine Kollegin Antonia Rauth, die den Podcast für den Standard betreut, meinte, Südtirol würde sich für meinen Einstieg anbieten. Ich musste nicht lange überlegen, denn schließlich wollte ich schon seit längerer Zeit etwas über Südtirol machen, vor allem auch deshalb, weil in Deutschland kaum jemand etwas über die Geschichte Südtirols weiß. Schließlich bekomme ich hier in Hamburg immer wieder zu hören, dass ich doch Österreicherin sei. Das muss ich dann immer etwas zurechtrücken. Somit kann man sagen, der Anlass für diese Serie war durchaus persönlicher Natur. <BR \/><BR \/><b>Südtiroler Zeitgeschichte zeitgemäß aufbereitet für deutsche und österreichische Bürger. Wie groß ist das Interesse? <\/b><BR \/>Zingerle: Das Echo ist erfreulich groß. Allein der Spiegel erreicht mit „Inside Austria“ regelmäßig 100.000 Hörer, dazu kommen noch die Hörer vom Standard. Wir bekommen viele Rückmeldungen, immer wieder versehen mit Hinweisen wie „Das ist mir neu“ oder „Das hätte ich nicht gedacht“. Über die Südtiroler Zeitgeschichte von der Aufteilung Tirols nach dem Ersten Weltkrieg über die Phase der Unterdrückung, die Option und die Bombenjahre bis herauf zum Paketabschluss und der Weiterentwicklung zur Autonomie gibt es immens viel zu erzählen. Auch die aktuelle Politik hat einiges zu bieten, sodass wir die vier Podcast-Folgen mit einer Menge interessanter und spannender Begebenheiten füllen konnten. <BR \/><BR \/><b>Klingt aber auch nach großem Aufwand, oder? <\/b><BR \/>Zingerle: Ja, man muss zunächst einmal wieder in die Geschichte eintauchen, um sich die wichtigsten Themen zu vergegenwärtigen und so die Schwerpunkte zu wählen. Und dann sucht man Interviewpartner, führt die Gespräche, schreibt das Skript, zeichnet alles auf und muss es zuletzt noch in Form bringen. Zum Glück haben wir beim Spiegel eine große Fact-Checking-Abteilung, die alle Details noch mal genauestens prüft. Darüber bin ich sehr froh, denn schließlich will ich mich in meiner Heimat noch blicken lassen können.<BR \/><BR \/><b>Sind dabei Dinge aufgetaucht, die Sie selbst überrascht haben?<\/b><BR \/>Zingerle: Absolut. Teilweise habe ich meine alten Schulbücher für meine Recherche konsultiert, so ist mir schlagartig wieder altes Schulwissen in Erinnerung gekommen. Aber es waren auch einige Sachen dabei, von denen ich noch nie etwas gehört hatte. <BR \/><BR \/><b>Gerade mit einem Podcast dürfte man ein neues, vielfach auch junges Publikum erreichen, das sich sonst wohl kaum aktiv für die Geschichte Südtirols interessieren würde. Merkt man das?<\/b><BR \/>Zingerle: Das ist ganz bestimmt so. Hinzu kommt, dass der Podcast das Interesse vieler Hörerinnen und Hörer anregt. Man möchte noch mehr über Südtirol und seine Menschen erfahren. <BR \/><BR \/><b>War die Umstellung auf das neue Format schwierig? <\/b><BR \/>Zingerle: Nun, jedes neue Format fühlt sich ein wenig an wie ein neuer Job. Mir kommt aber meine Erfahrung als Audio- und Videojournalistin zugute, vorher habe ich den Videopodcast „Shortcut“ moderiert. <BR \/><BR \/><b>Der Spiegel zählt zu den renommiertesten Medienhäusern im deutschen Sprachraum. Ist es für Sie nach wie vor etwas Besonderes, eine „Spiegel“-Journalistin zu sein?<\/b><BR \/>Zingerle: Man fühlt sich sehr gut aufgehoben in der großen „Spiegel“-Familie. Ich bin nun beinahe zehn Jahre Teil dieser Redaktion und es bereitet mir nach wie vor große Freude. Es ist toll, mit so vielen kompetenten Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Mit Anton Rainer haben wir übrigens einen weiteren Südtiroler hier im Hamburger „Spiegel“-Medienhaus.<BR \/><BR \/><b> Ist nach so vielen Jahren Hamburg die Erinnerung an Antholz beim Verblassen?<\/b><BR \/>Zingerle: Aber nein! Sicher, für mich ist Hamburg die schönste Stadt Deutschlands mit einer hohen Lebensqualität, aber die Winter hier sind echt fürchterlich. Seit ich hier 2010 Fuß gefasst habe, hat sich vieles verändert, beruflich und privat, denn ich bin auch Mama von zwei Kindern. Oft werde ich daheim in Antholz gefragt, ob ich denn nicht wieder zurückkehre. Da sage ich: Das wird wohl erst zur Rente der Fall sein. Aber klar ist auch: Ich bin meiner Heimat sehr verbunden und auch oft daheim zu Besuch.