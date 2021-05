Katholischer Priester in Nigeria bei Überfall getötet

Ein zweiter wurde bei dem Überfall auf das Pfarrhaus der St.-Vincent-Ferrer-Kirche in Malunfashi im Bundesstaat Katsina offenbar entführt. Das berichtete die Online-Zeitung „Premium Times“ am Freitag. Polizei sowie das Katholische Sekretariat in der Hauptstadt Abuja bestätigten den Angriff.Demnach hatte eine Gruppe von 15 Bewaffneten gegen 23.30 Uhr Ortszeit das Pfarrhaus angegriffen. Dabei fielen Schüsse und weitere Menschen wurden verletzt. Die Leiche des Priesters wurde 2 Stunden später auf dem Gelände der katechetischen Ausbildungsschule von Malunfashi gefunden.Im Norden Nigerias verüben seit Monaten bewaffnete Banden schwere Überfälle und haben tausende Menschen entführt. Damit soll Lösegeld erpresst werden. Häufig suchen sie sich sogenannte weiche Ziele wie Schulen und Reisebusse aus, die nicht geschützt sind. Auch Priester sind immer wieder unter den Opfern.

apa/kap/kna