Katze aus misslicher Lage befreit

Tierrettung. Eine Katze hatte sich hinter einem Heizkörper versteckt und blieb dort eingeklemmt. In kürzester Zeit konnten wir das junge Tier retten und den Eigentümern übergeben.

In einer Wohnung im Dorfzentrum von St. Lorenzen hatte sich die Katze hinter einen Heizkörper verkrochen. Als die Besitzer bemerkten, dass die Katze festsaß und sich nicht mehr befreien konnte, riefen sie die Freiwillige Feuerwehr St.Lorenzen zur Rettung des Tieres.Diese rückte mit 2 Mann an, um den Corona-Sicherheitsabstand zu gewährleisten und sägte ein Loch in eine Wandverkleidung. So konnten die Feuerwehrleute die Katze schnell befreien und das erschöpfte und verängstigte Tier den Eigentümern wieder übergeben.

