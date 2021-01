Katze des Nachbars ertränkt: Rentner im Trentino angezeigt

Als der Rentner von den Carabinieri zum Umstand befragt wurde, gab er zu, die Katze seines Nachbarn in eine Falle gelockt und dann in einen Sack gesteckt zu haben, um sie dann zu ertränken.Er gab an, vom Dreck der Katze irritiert gewesen zu sein, den diese und andere Katzen vor seinem Haus hinterließen. Das Vergehen, das dem Rentner vorgeworfen wird, wird mit einer Haftstrafe von 4 Monaten bis zu 2 Jahren geahndet.

ansa/stol