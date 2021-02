Katze soll Großbrand in iranischem Kraftwerk verursacht haben

Eine Katze hat laut Medienberichten in einem Kraftwerk im Südiran einen Großbrand ausgelöst. Das Tier war demnach in der Nacht auf Samstag in das Kraftwerk auf der Insel Charg eingedrungen und dann weiter bis zum Bereich des Sicherheitskastens gelangt.