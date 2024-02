„Kaufe Gold“ in Bozen: 5 deutsche Goldhändler angezeigt

Strenge Auflagen zum Ankauf von

Weitere Fälle in Südtirol

Das Event zum Goldankauf in einem Bozner Hotel war stark mit unzähligen Plakaten und Flyern vermarktet worden. Die Betreiber versprachen, Gold und andere wertvollen Gegenstände zu sehr lukrativen Preisen abzukaufen.Die Finanzpolizei griff daraufhin ein und stieß auf einen regelrechten Goldankaufbetrieb, der von den 5 ausländischen Bürgern bis ins kleinste Detail organisiert wurde. Einige waren für den Empfang der Kunden zuständig, während andere mithilfe von Präzisionswaagen, Reagenzien zur Bestimmung des Reinheitsgrades von Schmuck und Lupen zur Bewertung der Fakturierung den Wert der angebotenen Gegenstände schätzten und dann die vereinbarte Summe zahlten.Weil es in Italien aber strenge Auflagen für den Ankauf von Gold und anderen wertvollen Metallen gibt, Käufer in einem entsprechenden Register eingetragen sein müssen und weitere bürokratische Vorgänge beachtet werden müssen, wurden die 5 deutschen Staatsbürger angezeigt.Die Beamten stellten rund 220 Gramm Gold und Silber, ein komplettes Set Silberbesteck sowie Armbänder, Broschen, Halsketten, Ringe und Uhren aus Silber und Gold sicher, außerdem beschlagnahmten sie die Präzisionswerkzeuge, die zur Schätzung des Werts der Metalle verwendet wurden.Bereits im vergangenen Jahr kam es in Südtirol zu 2 ähnlichen Vorfällen, wo die Finanzpolizei 8 ausländische Staatsbürger anzeigte und Gold und Silber sicherstellte.