Dr. Marc Kaufmann, Primar des Dienstes für Notfall-, Anästhesie- und Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Bozen, schickt eines voraus: „Das Notarzt-System in Meran ist sehr stark aufgestellt. Es weist die zweitmeisten Einsätze im Land auf. Insofern ist die Meraner Bevölkerung, was die Akutmedizin betrifft, exzellent versorgt.“ <BR \/><BR \/>Um dieses hohe Niveau zu halten, werde beim Ausscheiden eines Notarztes gemäß Landesregierungsbeschluss vom Dezember 2025 aus dem vorgegebenen Raster an Anforderungen ausgesucht. „An erster Stelle kommen Fachärzte für Anästhesie und Intensivmedizin oder klinische Notfallmedizin, an zweiter Stelle Anästhesisten oder Notfallmediziner in Facharztausbildung mit mehrjähriger Ausbildungszeit und danach Fachärzte benachbarter Disziplinen wie z. B. Chirurgie, Innere Medizin usw.“, sagt Primar Kaufmann. <BR \/><BR \/>Dann folge eine spezifische theoretische und praktische Einschulung, um mit dem Südtiroler notfallmedizinischen Netzwerk vertraut zu sein. „Notärzte sollten im Mittel mindestens zwei bis drei Dienste pro Monat machen, um eine ausreichende Einsatzfrequenz zu haben. Frequenz heißt Erfahrung und Sicherheit für Patienten und Team“, sagt Dr. Kaufmann.<BR \/><BR \/> Eine landesweite Rangliste bei Nachbesetzungen gebe es nicht. Jeder der sieben Südtiroler Notarztstützpunkte, einer an jedem Krankenhaus, erstelle, wenn ein Notarzt aus dem Pool ausscheidet, eine interne Liste „auf der Grundlage des Beschlusses, um das hohe Qualitätsniveau zu konsolidieren“, so Dr. Kaufmann. Der Altbestand von rund 120 Notärzten bis Dezember 2025, „die das System bisher getragen haben, wurde integriert“, so Dr. Kaufmann.