„Kaum Hoffnung für die 17 Vermissten“ – Video

Derzeit werden 17 Bergsteiger auf der Marmolata vermisst. Von den 8 Verletzten befinden sich 2 in kritischem Zustand. Unter den Verletzten sind auch 2 deutsche Staatsbürger.Nach dem Gletscherbruch auf der Marmolata sind 3 italienische Opfer identifiziert worden. Eine Person stammt aus der Provinz Vicenza, die andere aus der Provinz Treviso – beide waren Bergführer. Eine dritte identifizierte Person stammt ebenfalls aus der Region Venetien.Unter den derzeit etwa 20 Vermissten befindet sich auch ein 50-jähriger Mann aus Alba di Canazei. Angesichts der Zahl der Vermissten dürfte die Zahl der Toten leider noch steigen.Die Feuerwehr hat die ganze Nacht über die Eisbruchstelle auf der Marmolata mit Drohnen überwacht, und auch die Drohnen der Bergrettung sind wieder im Einsatz.Italiens Ministerpräsident Mario Draghi ist derzeit unterwegs zum Unglücksort.Der 74 Jahre alte Regierungschef will gegen Mittag in Canazei eintreffen, wo die Behörden ein Lagezentrum eingerichtet haben, wie Draghis Amtssitz in Rom mitteilte. Dort solle er zusammen mit dem Chef des Zivilschutzes über die Lage informiert werden.