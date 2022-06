Kaum jemand lässt sich noch impfen in Südtirol

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche nur 463 Impfdosen an in Südtirol ansässige Personen verabreicht. Davon waren 20 Erstdosen, 36 Zweitdosen, 181 Drittdosen und 226 Viertdosen. Die Durchimpfungsrate der in Südtirol ansässigen impfbaren Bevölkerung ab 5 Jahren beträgt nun 78,79 Prozent Prozent.