Kaum Proteste gegen den Pass

Wenige Demonstranten versammelten sich vor den Bahnhöfen, um gegen die Pflicht zur Vorweisung des Grünen Passes an Bord von Hochgeschwindigkeits- und Intercity-Zügen zu protestieren.Die Polizei hatte davor die Sicherheitsvorkehrungen an den Bahnhöfen gegen die Impfgegner erhöht, die damit gedroht hatten, Züge zu blockieren.In Triest kam es zu einer Demonstration vor der Uni. Seit dem gestrigen Mittwoch müssen sowohl Uni-Professoren als auch Studenten den Grünen Pass vorweisen. Dasselbe gilt für Lehrer, die vom Dienst suspendiert werden können, wenn sie ohne Green Pass zur Arbeit gehen.Ein Schuldirektor in Turin wurde von einem Lehrer wegen Amtsmissbrauch angezeigt. Der Schuldirektor hatte dem Lehrer den Zugang zur Schule verweigert, weil er zwar keinen Grünen Pass besaß, aber ein ärztliches Attest vorlegte, mit dem bestätigt wurde, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden könne.Bildungsminister Patrizio Bianchi kündigte für den 13. September die Einführung einer App an, mit der der Grüne Pass in der Schule überprüft werden kann. Nur die Schuldirektoren werden den Impfpass kontrollieren können.Der Grüne Pass ist seit dem gestrigen 1. September für 3,5 Millionen Arbeitnehmer im Gesundheits- und Schulwesen Pflicht. Diskutiert wird über die Möglichkeit, den Grünen Pass auch für Beamte einzuführen. Die Regierung prüft die Möglichkeit, dass auch Speicheltests für die Vergabe des Grünen Passes gültig sein können.

apa