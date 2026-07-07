Am Montag war man noch davon ausgegangen, dass die Straße bereits ab Dienstagmittag wieder geöffnet sein werde. Die Gletscherstraße befinde sich in einem sehr guten Zustand. Lediglich das 100 Meter lange Teilstück sei nicht asphaltiert, sagte Michaela Burger, Geschäftsführerin der Kaunertaler Gletscherbahnen, zur APA. Man rechne aber damit, dass der Straßenabschnitt am Wochenende wieder komplett zweispurig befahrbar sein wird.<BR \/><BR \/>Unterdessen gab die Tiroler ÖVP\/SPÖ-Landesregierung am Dienstag die Unterstützung von Grundbesitzern im Kauner- und Pitztal bekannt, die von den Murenabgängen betroffen waren und die an die Kaunertalstraße und Pitztalstraße (L16) angrenzende Flächen besaßen. „Tirol hält zusammen und bietet ein enges Unterstützungsnetz. Deshalb werden wir das Kaunertal und das Pitztal auch bei der Rekultivierung der beschädigten Felder und Wälder unterstützen“, versicherte Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nach der Regierungssitzung.<BR \/><BR \/> Im Kaunertal wären zehn Eigentümer betroffen, das Ausmaß im Pitztal würde erst in den kommenden Tagen ersichtlich werden. Ohne die Finanzierung vonseiten der öffentlichen Hand wäre eine Behebung der entstandenen Schäden nicht möglich, betonte man.