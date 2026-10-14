<b>Herr Gretzer, war die Kavernengarage Ihre Idee?<\/b><BR \/>Aribo Gretzer: Nein. Ingenieur Norbert Wackernell hatte die Idee für eine Garage im Berg und hatte 1993 ein Vorprojekt erarbeitet, aber die verkehrstechnische Anbindung an den Umfahrungstunnel war so nicht machbar. Die Idee, den Berg als unterirdischen Raum zu nutzen, hatte bereits Sigi Unterberger, er wollte im Küchelberg eine Großturnhalle bauen. Daraus wurde aber nichts. Im Landesamt für Brandschutz hieß es damals immer, so etwas ist nicht machbar – auch ein unterirdischer Kreisverkehr nicht. Irgendwann hat man sich überzeugen lassen, dass die Garage doch machbar ist, wohl mit dem Hintergedanken: Die wird sowieso nie gebaut.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1372629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>2004 hieß es seitens der Margherita, der Linksdemokraten und der Grünen in Meran, eine Kavernengarage sei nicht nötig und wirtschaftlich nicht tragbar, sie wurde als Wahnsinn bezeichnet. Die unterirdische Tunneltrasse durch die Stadt sei eine Dummheit und die Kavernengarage aus Sicherheitsgründen sowieso nicht machbar, meinte der damalige Verkehrsstadtrat Marco Dalbosco 2005. Sie haben trotz aller Unkenrufe immer daran geglaubt?<\/b><BR \/>Gretzer: Ja, mein Lebensmotto ist: nicht ,lugg‘ lassen. Ich war immer überzeugt, dass die Kavernengarage für Meran eine wichtige wie einmalige Chance ist, und das hat mich nie losgelassen. Ich habe mich daheim privat befasst und getüftelt, wie es am besten möglich wäre, im Küchelberg eine Garage unterzubringen. Dazu muss man die Idee immer wieder ins Gespräch bringen – auch bei den Behörden. Man kennt sich ja persönlich, und mit der Zeit werden die Kanten abgeschliffen.<BR \/><BR \/><b> Wer war politisch die treibende Kraft für die Garage?<\/b><BR \/>Gretzer: Der arme Bürgermeister Franz Alber, den sie damals fertiggemacht haben.<BR \/><BR \/><b>Sie waren aber auch ein Schlitzohr bei der Ausschreibung zum 2. Baulos für den Küchelbergtunnel...<\/b><BR \/>Gretzer: (lacht) Günther Kiem, Direktor des Straßenbauamtes West, und ich haben eine Klausel in die Ausschreibung hineingeschmuggelt und diese besagte: Die Baufirma hat kein Anrecht, den Kreisverkehr zu bauen, wenn nicht die Kavernengarage gebaut wird. Zudem war im Meraner Bauleitplan eine kleine Fläche im Berg für unterirdisches Parken ausgewiesen. So haben wir den Kreisverkehr ins Projekt bekommen, ohne eine Bauleitplanänderung.<BR \/><BR \/><b> Ab wann haben Sie daran geglaubt, dass die Garage gebaut wird?<\/b><BR \/>Gretzer: Das war im Herbst 2016, da kam Georg Oberrauch zu mir ins Büro und sagte: ,Ich habe gehört, dass Sie sich mit dem Thema Kavernengarage befassen. Ich bin der Georg.‘ Er wollte wissen, was ich mir da gedacht habe und meinte, er werde das nun mit seinen Finanzpartnern besprechen. Von diesem Moment an war ich überzeugt, dass es wird. Wer Georg Oberrauch kennt, weiß, dass, was er in die Hand nimmt, zu Gold wird (lacht). Er war überzeugt, dass die Idee gut ist.<BR \/><BR \/><b> Was macht Merans Kavernengarage so besonders?<\/b><BR \/>Gretzer: Sie ist verkehrstechnisch so gut an die MeBo und das Passeier angebunden, dass kein Auto, das in die Garage einfährt, je ein Meraner Straßenstück benutzt. Das unterscheidet sie von der Garage in Salzburg, wo man zuerst durch die Stadt fahren muss, um in die Garage zu kommen. Von der Handwerkerzone Tirol ist man in drei Minuten auf der MeBo. Aber sie ist auch bautechnisch einmalig und ich trau mich zu sagen, einmalig weltweit.<BR \/><BR \/><b>Warum?<\/b><BR \/>Gretzer: Es handelt sich um eine Riesenkaverne von 170 Metern Länge, 20 Metern Breite und 25 Metern Höhe und das alles mit geringer Felsüberdeckung. Der geringste Abstand zu einem Haus beträgt 27 Meter. Die Kavernengarage ist nicht nur in der Größe, sondern auch in der Komplexität einmalig. Wir haben eine Zufahrt auf fünf Spuren, sechs Geschosse und drei Fußgängerausgangsstollen, die mitten in die Altstadt führen – sowie einen eigenen Zivilschutzstollen. Das Parkhaus kommt ohne eine einzige Stütze aus. Es ist alles eine Decke mit 17 Metern Spannweite. Und die Parkgarage ist seniorengerecht.<BR \/><BR \/><b> Und zwar?<\/b><BR \/>Gretzer: Die Stellplätze sind 2,65 Meter breit, Standard sind 2,5 Meter. Aber abgesehen von den breiten Stellplätzen ist die Übersichtlichkeit gegeben, da keine Stützen die Sicht behindern. Und ältere Menschen haben ein eingeschränktes Sichtfeld. Zudem ist die Verkehrsführung sehr klar und einfach.<BR \/><BR \/><b> War die Kavernengarage das I-Tüpfelchen Ihrer Karriere?<\/b><BR \/>Gretzer: Von der Komplexität her und der Sichtbarkeit sicher das wichtigste und aufwendigste Projekt. Aber was mir beruflich am meisten Befriedigung gegeben hat, war die Sanierung des Josefsbergtunnels für den Vinschger Zug.<BR \/><BR \/><b>Gibt es eine Begebenheit im Zuge des Werdens der Kavernengarage, an die Sie sich immer erinnern werden?<\/b><BR \/>Gretzer: Im heutigen Zivilschutzstollen der Kavernengarage saß ich als Kindergartenkind 1944\/45 während des Luftalarms. Und so schließt sich der Kreis.<BR \/><BR \/><b>Ist mit Fertigstellung der Kavernengarage auch Schluss mit Ihrer Arbeit als Ingenieur?<\/b><BR \/>Gretzer: Ich würde mich schon noch fühlen, aber jetzt ist Schluss. Es wäre unfair den Jungen gegenüber, jetzt noch weiterzumachen. Die Jungen sollen die Chance haben.<BR \/>Int.: Luise Malfertheiner