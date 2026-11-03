Zum Vergleich die Preise der anderen Garagen und Parkplätze: 2,40 Euro am Karl-Wolf-Parkplatz, im Parkhaus der Algunder Kellerei 2,50 Euro, Parkplatz Plaza 2,70 Euro, St. Josef Parking 2,80 Euro und Parkgarage in der Therme Meran 3,20 Euro pro Stunde.<BR \/><BR \/>Und jetzt kommt die nigelnagelneue Kavernengarage mit 2,40 Euro. Sind das Kampfpreise? Georg Oberrauch, Präsident der Meran Centrum Parking AG, lacht. „Ein gesunder Wettbewerb belebt den Markt. Ich schicke voraus, dass wir den Stundenpreis von 2,40 Euro im Businessplan festgelegt haben, und das ist fünf Jahre her. Zudem ist das unser Beitrag zur Verkehrsberuhigung für Meran und zur Belebung der Innenstadt“, sagt Georg Oberrauch. Man habe das Ziel nach sehr vielen Hürden erreicht. „Wenn der Startpreis gut angenommen wird, dann können wir auch bei diesem Preis bleiben“, sagt der Präsident der Meran Centrum Parking AG.<BR \/><BR \/>Zudem hat die Betreibergesellschaft der Kavernengarage den Kaufleuten, Restaurantbesitzern und Beherbergungsbetrieben ein Kooperationsangebot für Gratis-Parkstunden für Kunden gemacht: 100 Gutscheine zu einer Stunde 30 Prozent Rabatt plus Mehrwertsteuer, 500 Gutscheine zu einer Stunde 50 Prozent Rabatt plus Gratiswerbung in der Zeitung oder 1.000 Gutscheine für einen Euro und Gratiswerbung. „Es ist ein Kooperationsprojekt mit den Akteuren der Innenstadt. Und es ist ja kein Geheimnis, dass sich manche Handelsbetriebe in der Altstadt nicht so leicht tun. Und dank Kavernengarage ist man nun in drei Minuten in der Altstadt“, so Oberrauch.<BR \/><BR \/>„Wir als Kaufleute sind von den Preisen angenehm überrascht. Der Standardtarif ist am untersten Limit. Die Garage ist auch eine Riesengelegenheit für die Airbnb-Betriebe, die keine Parkplätze haben, oder die Bewohner in der Haller- oder Passeirer Gasse. Ich muss Oberrauch keine Werbung machen, ich hab nix davon, aber es ist so“, sagt hds-Vize-Ortsobmann Josef Insam.<BR \/><BR \/> Das Primat der günstigsten Parkgarage ist die Kavernengarage aber bereits los, denn ab 16. November kostet Parken im St. Josef Parking nur mehr 2,20 Euro und nachts einen Euro. „Die Günstigsten sind wir und gleichzeitig qualitativ hochwertig“, sagt St.-Josef-Direktor Sepp Haller.