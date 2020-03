Kegelberg: Wohnhaus des Kröllhofs bis auf Grundmauern abgebrannt

Ein Feuer hat am Samstagnachmittag das Wohngebäude des Kröllhofes am Kegelberg in Weitental in Schutt und Asche gelegt. Ein Übergreifend des Feuers konnte dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr verhindert werden.