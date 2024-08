In Bozen fasst die Goetheschule Erstklässler, die kein Deutsch können, in einer Klasse ohne deutsche Mitschüler zusammen – und die SVP applaudiert. „Das ist die einzige Möglichkeit, damit unsere Kinder nicht benachteiligt werden“, sagt SVP-Chef Dieter Steger. „Wir sind kreativ genug, neue Wege zu gehen, wenn die Italiener einer paritätischen Kommission nicht zustimmen“, so Landessekretär Harald Stauder.