Kein Hinweis auf die Mafia

Noch sitzen alle 11 in Südtirol festgenommene mutmaßliche Mitglieder einer mafiösen Vereinigung hinter Gittern. Vor dem Freiheitsgericht in Trient haben ihre Verteidiger am Dienstag die Aufhebung der U-Haft beantragt. Das berichten die „Dolomiten“ am Mittwoch.