Kein Kompromiss: Ja zu Test in Schule oder heim in Fernunterricht

Nach den Osterferien greift das Land in Sachen Selbsttests an Schulen durch. Wenn Eltern nicht schriftlich die Einwilligung zum Nasenbohrer-Test geben, müssen ihre Kinder heim und in den Fernunterricht. Alle Kinder und Jugendlichen, die mitmachen, sollen weitere Vorteile haben.