Kein Neuschnee, aber dennoch weiße Weihnacht

„Der Traum vom Schneefall zu Weihnachten, wird sich leider nicht erfüllen“, betont Südtirols Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Von einer weißen Weihnacht könne man aber im Großteil Südtirols dennoch sprechen.Denn: „Von weißen Weihnachten spricht man, wenn an den Feiertagen Schnee liegt. Laut Definition reicht dafür ein Zentimeter Schneedecke“, erklärt Peterlin. Weiße Weihnachten gebe es daher auch heuer wieder in weiten Teilen des Landes. „Noch liegt einiges an Schnee, das dürfte auch für die Weihnachtsfeiertage reichen. Es bleibt nämlich relativ kalt“, blickt der Landesmeteorologe voraus.In Sachen Schneefall gebe es höchstens „einige Flocken am Alpenhauptkamm und nur in höheren Lagen, sicherlich nichts ergiebiges“, so Peterlin. In den Tälern bleibe es die ganze Woche über trocken.Der heutige Mittwoch präsentiert sich stark bewölkt, ab Donnerstag wechseln sich laut Landeswetterdienst Sonne und Wolken ab. Der Christtag bringt den aktuellen Prognosen zufolge im ganzen Land größtenteils sonniges Wetter.