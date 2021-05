„Kein Schritt zurück“: Demonstration für das Zan-Gesetz

Am Samstagmorgen wurde auf dem Waltherplatz in Bozen unter dem Motto „Kein Schritt zurück“ für das sogenannte Zan-Gesetz demonstriert. Dieses wurde nach seinem Erstunterzeichner – Alessandro Zan – benannt und stellt unter anderem die Diskriminierung von Homosexuellen und Transgendern unter Strafe.Das Gesetz soll am kommenden Montag, am Tag gegen Homophobie und Transphobie, im Senat unterzeichnet werden. Einige rechte Parteien sind allerdings gegen die Verabschiedung. Deshalb kommt es seit einigen Tagen in ganz Italien immer wieder zu Demonstrationen. So auch heute auf dem Waltherplatz in Bozen, mit etwa 300 Teilnehmern. In der Abgeordnetenkammer wurde das Gesetz schon im November unterzeichnet.

jot/ansa