Kein Vor und Zurück mehr: Feuerwehr „befreit“ Lieferwagen aus Keschtngasse

2023 gab es 3 ähnliche Vorfälle in Keschtngasse

15 Mann rückten am Dienstagabend aus, um den Lieferwagen aus der misslichen Lage zu „befreien“. - Foto: © FF Tirol

Mit Hebekissen, Holzplatten und Greifzug hoben die Einsatzleute den Wagen an. - Foto: © FF Tirol

Der Lenker hatte Glück: Beschädigt wurde nur der rechte Seitenspiegel. - Foto: © FF Tirol

Es sei nicht das erste Mal, dass es in dem Abschnitt der Keschtngasse, die den Gnaidweg mit der Hauptstraße von Dorf Tirol verbindet, zu einem solchen Unfall komme, bestätigte auf Anfrage der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Dorf Tirol , Georg Kofler.„Letztes Jahr gab es 3 Einsätze dieser Art in der Keschtngasse“, so Kofler.Und am Dienstag mussten sie um 19.30 Uhr erneut ausrücken: 15 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Dorf Tirol fanden im engsten Abschnitt der Keschtngasse einen Lieferwagen vor, der mit den rechten Reifen in den kleinen Seitengraben geraten war. Für den Lenker gab es kein Vor und kein Zurück mehr.Die Einsatzkräfte konnten das Fahrzeug mithilfe von Hebekissen, Holzplatten und einem Greifzug an. Innerhalb von einer Stunde konnte der Lenker seine Fahrt fortsetzen.Am Fahrzeug sei kein allzu großer Schaden entstanden: „Der rechte Seitenspiegel hat am meisten abbekommen“, sagte Kofler.