Kein Weiterkommen: Brixner Wehrleuten bergen Lkw

Die Wehrleute wurden gegen 9.45 Uhr alarmiert. Bei einem Manöver in einer Seitenstrasse der Elvaserstrasse in Kranebitt in Brixen gab es für einen Lastwagen kein Weiterkommen.Die Antriebsräder hatten zu wenig Bodenhaftung, dadurch konnte der Lkw für das gewagte Wendemanöver in den sehr beengten Zufahrtswegen der Wohnsiedlung, nicht mehr rückwärtsfahren, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Brixen.Mit Hilfe eines Hubzuges haben die Einsatzkräfte den Lastwagen aus der misslichen Lage befreit. Nach rund einer Stunde konnte der Lkw ohne Schäden wieder weiterfahren.Im Einsatz stand auch die Ortspolizei.

