Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin über den Kurznachrichtendienst X mitteilt, war die vergangene die „zweitwärmste Nacht dieses Sommers“. In der Landeshauptstadt Bozen beispielsweise sank die Temperatur nicht unter 24,7 Grad, da der Hochnebel eine stärkere Abkühlung verhinderte. Eine Tropennacht gab es weiters auch im Unterland und im Etschtal. <BR \/><BR \/>Und es geht noch weiter. Bis zum Ende der Woche sind wettertechnisch keine großen Veränderungen vorausgesagt. Regenschauer und Gewitter sind zwar nahezu täglich möglich, meist treten sie allerdings nur stellenweise und örtlich auf. Lediglich am morgigen Dienstag ist es Prognosen zufolge wechselhafter. Bereits am Vormittag ziehen Niederschläge durch, die im Laufe des Tages häufiger werden. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alles rund ums Wetter lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>