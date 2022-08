Keine Ermittlung wegen Covid-Test – aber wegen Mordversuch

Es handelt sich um den Krankenpfleger Alessandro Casciaro (47) aus Lecce, dem zur Last gelegt wird, am 16. Dezember 2021 in Leifers auf den Arbeitsberater Walter Pisetta eingestochen zu haben. Das Tatmotiv ist bis heute unklar.Die Ermittler nehmen aber an, dass der Hintergrund der Tat in den vorhergehenden Geschäftsbeziehungen zwischen dem Krankenpfleger und dem Arbeitsberater zu suchen sein könnte. Casciaro hatte nämlich in einem Bozner Corona-Test-Zentrum gearbeitet, für das Pisetta verantwortlich gezeichnet haben soll.Die Carabinieri von Bozen und Beamte der Sondereinheit NAS hatten dort 906 Corona-Test-Kits beschlagnahmt, weil der Verdacht auf Unregelmäßigkeiten bestand. So soll ein Test benutzt worden sein, der von der EU-Kommission nicht für die Ausstellung des Grünen Passes zugelassen war. Die Testergebnisse waren dann von einem 44-Jährigen ins System des Sanitätsbetriebes eingetragen worden. Somit stand der Verdacht der Falschbeurkundung im Raum.Die Staatsanwaltschaft kam aber zum Schluss, dass kein Beweis für ein vorsätzliches Handeln vorliege, da es schien, dass die Test-Kits von einem regulären Produzenten geliefert worden waren. Es sei also nicht belegbar, dass die 3 Tatverdächtigen über die Beschaffenheit der Test-Kits Bescheid gewusst hätten. Der U-Richter gab dem Antrag auf Einstellung des Verfahrens statt.