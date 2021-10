Keine Gratistests mehr an Vereine

Es gehe nicht an, dass der Test für den Job kostet, jener für die Freizeit nicht. Vor allem aber sei die Nachfrage an Tests der Sportvereine nach oben geschnellt. Manche hätten nicht nur Sportler, sondern auch andere Mitglieder zu kostenlosen Tests für den Grünen Pass verholfen.„Wir stellen die Lieferung ein – auch um Missbrauch zu vermeiden“, sagt Arno Kompatscher. „Alles, was für den Grünen Pass zählt, ist zu zahlen“, sekundiert Landesrat Arnold Schuler.Ungeimpfte Hallensportler müssen die 15 Euro für den Test ab jetzt selbst zahlen.

bv