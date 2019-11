Keine guten Wetteraussichten: Starke Niederschläge am Sonntag

Der Niederschlag wird am Samstag weniger, aber die Luftmassen bleiben feucht. In vielen Teilen des Landes bleibt es bewölkt, aber es gibt auch einzelne sonnige Abschnitte. Das Mittelmeertief zieht am Vormittag mit letzten Regenschauern vorbei. Die Höchstwerte am Samstag reichen von 3 bis 7 Grad. Die Schneefallgrenze befindet sich zwischen 700 und 1300 Metern.





Am Nachmittag kurze Verschnaufpause, weitgehend trocken und ein paar sonnige Abschnitte. In der Nacht neuer Regen und Schneefall, der bis morgen Nachmittag anhält. Voraussichtliche Niederschlagsmengen: 20 l/m² bis 80 l/m², die größten Mengen ganz im Osten. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 16, 2019

Guten Morgen. Keine guten Aussichten. Während sich das Mittelmeertief Nr. 2 jetzt am Vormittag mit letzten Regenschauern verabschiedet, folgt in der Nacht auf morgen schon das nächste Tief. Und wieder sind große Niederschlagsmengen zu erwarten. 🙉 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) November 16, 2019

Doch in der Nacht auf Sonntag folgt bereits das nächste Tief. Von Osten her ziehen neue Niederschläge auf. Es werden erneut große Regen- und Schneemengen erwartet.Im Laufe des Sonntags schneit und regnet es wieder. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1700 Metern. Der Osten Südtirols wird am meisten betroffen sein. Am Abend verringern sich die Niederschläge wieder.Am Montag beruhigt sich das Wetter, am Dienstag soll es aber wieder verbreitet regnen. Der Mittwoch hingegen bleibt voraussichtlich regenfrei.

