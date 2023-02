Keine Hafterleichterung: Anarchist Cospito setzt Hungerstreik fort

Kassationsgerichtshof weist Antrag ab

Der 55-Jährige teilte über seine Anwälte mit, dass er die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln aussetzen werde, die ihn bisher am Leben gehalten haben.Sollte er sterben, sei er überzeugt, dass andere Anarchisten seinen Protest weiterführen werden, sagte der 55-jährige Cospito, der wegen des Hungerstreiks bereits 45 Kilogramm verloren hat. Er ist derzeit in Mailand inhaftiert.Für Cospito gelten dieselben strengen Haftbedingungen wie für Mafia-Bosse, weil seine Taten als Terrorismus eingestuft werden. Wegen eines Bombenanschlags 2006 sowie Schüssen auf einen Manager 2012 wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt. Cospito setzt sich für die Abschaffung der strengen Haftbedingungen für ihn und für alle Häftlinge in Italien ein, weil diese seiner Ansicht nach unmenschlich seien.Das Kassationsgerichtshof in Rom wies nach Medienberichten am Freitag Cospitos Antrag auf Abschaffung des harten Haftregimes ab. Anhänger des Anarchisten, die sich vor dem Justizpalast in Rom versammelt hatten, reagierten mit Protestrufen auf den Beschluss der Richter.In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Ausschreitungen von Cospitos Anhänger. Auch in Berlin und anderen Städten außerhalb Italiens wurden Fahrzeuge und Gebäude italienischer Vertretungen angegriffen oder beschmiert. Die Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni wehrt sich gegen die Lockerung der Haftbedingungen für den als gefährlich eingestuften Anarchisten.