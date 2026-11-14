Zwischen Pommes und Ketchup flimmert die Comicserie über das Tablet der Kinder, während Mama und Papa zwischen Kräuterrisotto und Lammrücken Instagram checken oder E-Mails beantworten. Leider kein seltenes Bild in Restaurants, wo durch die Nutzung von Handys und Tablets das Essen und die Gespräche immer mehr in den Hintergrund rücken.<BR \/><BR \/>Dieser Entwicklung entgegentreten will nun die Initiative „A tavola senza schermi“ (siehe Infokasten unten), die seit einigen Tagen in Sardinien läuft. Wer in einem der 15 teilnehmenden Restaurants zu Gast ist, sollte demnach auf Handy und Tablet am Tisch verzichten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384515_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für Julika Fink, Mitbegründerin des landesweiten Vereins „Offline Kids“, einer im Herbst 2025 gegründeten Initiative ( <a href="https:\/\/www.offline-kids-suedtirol.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.offline-kids-suedtirol.com<\/a>), ist dieser sardische Pilotversuch sehr begrüßenswert: „Zu viel Bildschirmzeit ist bei Kindern für die Entwicklung des Gehirns sicher nicht förderlich – ganz im Gegenteil, es hemmt diese eher.“ Problematisch sei der Medienkonsum erst recht beim gemeinsamen Essen, ob nun im Restaurant oder zu Hause. Dadurch gehe der soziale Austausch verloren und auch die Wertschätzung für das Essen selbst.<BR \/><BR \/>„Es ist vor allem wichtig, dass sich Eltern mit dem Thema auseinandersetzen“, unterstreicht Fink. Die Initiative in Sardinien habe nicht nur einen direkten Effekt vor Ort bei den Gästen der 15 Restaurants. Vor allem rege die breite mediale Berichterstattung über das Pilotprojekt auch dazu an, über den eigenen Medienkonsum – etwa bei Tisch – nachzudenken.<h3>\r\nNeue Initiative bei „OfflineKids“: der „Elternpakt“<\/h3>Die allzu frühe Handynutzung einzuschränken, darum geht es dem Verein „Offline Kids“ übrigens auch in einer ganz neuen Initiative: dem „Elternpakt“. Will heißen: Eltern sollten sich vor Ort vernetzen und bei einem Treffen vereinbaren, wann Kinder des gleichen Jahrgangs das erste Smartphone erhalten (z.B. Ende zweite oder Anfang dritte Klasse Mittelschule). Ein solcher Pakt könne z.B. zwischen der dritten und fünften Klasse Grundschule geschlossen werden. „Dadurch wird auch der Gruppendruck verringert“, schließt Julika Fink.<BR \/><h3>\r\nDie Initiative „A tavola senza schermi“<\/h3>Auf Sardinien hat ein Pilotversuch begonnen, mit dem Familien am Esstisch wieder zum Reden gebracht werden sollen. An der zunächst auf einen Monat befristeten Aktion „A tavola senza schermi“ („Zu Tisch ohne Bildschirme“) nehmen seit dem 1. November insgesamt 15 Gaststätten auf der italienischen Mittelmeerinsel teil. Dabei verpflichten sich die Gäste, beim Betreten des Restaurants alle Handys und Tablets entweder tief in den Taschen zu verstauen oder in einem Korb abzulegen. Als Ausgleich gibt es für Familien mit Kindern ein „Begegnungsset“ mit Spielen und Buntstiften. Das Projekt wurde vom Gastgewerbeverband der Insel zusammen mit der dortigen Kinder- und Jugendbeauftragten Anna Cau entwickelt. Ziel der Initiative ist es, Kinder und Jugendliche zumindest im Restaurant „vom Netz zu nehmen“, damit sie spielen, malen und reden, anstatt auf den Bildschirm zu starren. Die Teilnahme ist freiwillig.