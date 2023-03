Keine Hinweise auf Drogen bei Amoklauf in Hamburg

Der 35-Jährige stammt aus Memmingen in Bayern und war seit 2015 in Hamburg gemeldet. Bei der Tat am Donnerstag in den Räumen der Zeugen Jehovas waren 7 Menschen und der Täter selbst gestorben, 8 weitere Menschen wurden durch Schüsse verletzt ( STOL hat berichtet ). Zu den Toten zählt die Polizei auch ein ungeborenes Kind.