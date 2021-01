Keine Lust auf Winterschlaf: Mehrere Bären im Trentino trotz Schnee aktiv

Nicht weniger als 3 Bärenfamilien – bestehend aus jeweils einem Weibchen und deren Nachwuchs – waren im Dezember laut Bericht unterwegs: eine Einheit im Brenta-Gebirge, 2 weitere im Trentiner Val di Sole.Außerdem jeweils ein Bär im Daonetal, im Val di Sole sowie 2 am Nonsberg.Dort hat ein fast ausgewachsener Bär laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa mehrere Komposter und Hühnerställe beschädigt.Außerdem habe er in Tuenno – eine kleine Fraktion zwischen Justina- und Tovelsee – ein Kalb erbeutet und 3 weitere in Flavon verletzt.Das Großraubtier wurde mittlerweile von den Förstern mithilfe von Gummigeschossen und Hunden verjagt.

liz