Bozens Stadtverwaltung will das Müllsammelsystem in der Altstadt und im gesamten Zentrum neu organisieren. Dazu wurde im Jahr 2025 eine Studie in Auftrag gegeben, die erste Vorschläge für die Neugestaltung liefert. Die Innenstadt wird dadurch zum „Testlabor“ für die anderen Viertel der Stadt.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Geprüft werden Sammelbehälter mit Chipkartenzugang und Müllpressen, wie Umweltstadtrat Marco Caruso erklärt. Im Zentrum von Bozen soll ein neues Müllsammelsystem eingeführt werden, die Müllsäcke, die derzeit zu vorgegebenen Zeiten auf der Straße abgestellt werden, sollen aus dem Stadtbild verschwinden. Später soll das neue System auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, die Studie gebe aber die Richtung vor, betonte Caruso. Ziel sei es, schrittweise auf eine stärkere Automatisierung zu setzen, ohne das gesamte System auf einmal und mit hohen Kosten ersetzen zu müssen, sagte der Stadtrat.<BR \/><BR \/>Die von der Gemeinde in Auftrag gegebene Studie sei abgeschlossen. Nun sammle die Stadtverwaltung gemeinsam mit der SEAB Daten aus den Datenbanken, um zu ermitteln, wie viele Haushalte und Betriebe im Zentrum erfasst seien. Schließlich müsse anhand verlässlicher Daten festgestellt werden, für wie viele Nutzer das neue System ausgelegt sei. „Wir haben festgestellt, dass derzeit viele Haushalte und Betriebe nicht erfasst sind, aber trotzdem Müll produzierten und diesen entsorgen, ohne dafür zu bezahlen was die Kosten für jene erhöht, die zahlen“, so Caruso. Der Anteil der SEAB nicht bekannten Nutzer in einigen Straßen des Stadtgebiets liege bei bis zu 40 Prozent. Das Problem betreffe nicht nur das Zentrum.<BR \/><BR \/>Erschwert werde die Erfassung auch durch den häufigen Wechsel von Betrieben. „Wir haben sogar Bars ohne Mülltonnen gefunden. Es geht aber nicht nur um Gastwirte. Unregelmäßigkeiten gibt es auch bei Kosmetikstudios, Steuerberatern und Reinigungsunternehmen. Ein einziges Unternehmen hat 14 Strafen zu je 400 Euro erhalten“, unterstrich Caruso. <BR \/><BR \/>Für das neue Müllsammelsystem sei es zudem wichtig, auf Automatisierung zu setzen und effizientere Systeme für weniger Personal einzuführen, denn es sei zunehmend schwierig, Mitarbeiter zu finden. Derzeit würden etwa drei Personen für das Entleeren einer Müllglocke benötigt. Mithilfe neuer Technik und neuen Fahrzeugen könne diese Arbeit künftig von nur einer Person durchgeführt werden. „Während eine Entleerung derzeit in etwa drei Minuten dauert, was auch Auswirkungen auf den Verkehr hat, könnte das mit einer neuen Technik in nur 45 Sekunden durchgeführt werden“, erklärte der Stadtrat. <BR \/><BR \/>Angedacht sei auch die Einführung von großen Müllpressen, so wie sie etwa in Leifers schon im Einsatz seien. Allerdings benötigten diese Geräte viel Platz, auch um Lkw den Abtransport des Abfalls zu ermöglichen. <BR \/><BR \/>Nach dem Abschluss der Studie sei die Gemeinde auch dabei, die Kosten zu prüfen. „Um die Müllrechnungen für die Bürgerinnen und Bürger niedrig zu halten, kann die Einführung des neuen Systems, das in der Altstadt vor allem die derzeitige Ablagerung von Müllsäcken auf der Straße ersetzen soll, nur schrittweise erfolgen“, so Caruso. „Im Zentrum wird das neue Müllsammelsystem bis zum Ende der Legislatur im Jahr 2029 sicher eingeführt, vielleicht auch schon in anderen Vierteln.“