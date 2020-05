Keine Neuinfektionen im Bundesland Tirol

Es gab auch keine weiteren Todesfälle. Damit blieb die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Tirol bei 107. 3317 Personen galten bereits wieder als genesen.In Tirol wurden bisher 59.327 Tests durchgeführt. Für 56.594 Testungen lag bereits ein Ergebnis vor, weitere 2733 waren noch in Auswertung.Die meisten aktuell Erkrankten im Bundesland gab es mit 28 in der Landeshauptstadt Innsbruck, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 23.

apa