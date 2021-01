Keine Sorge: Kinderwunsch und Impfung kein Gegensatz

In den sozialen Netzwerken kursieren jede Menge falsche Informationen zur Covid-Impfung. So auch jene, der Impfstoff könne eine Abwehrreaktion des Immunsystems auslösen, die sich nicht nur gegen das Sars-Coronavirus-2 wendet, sondern auch gegen den Eiweißstoff, der an der Bildung der Plazenta in der Gebärmutter beteiligt ist. Diesen Behauptungen im Internet fehle jede wissenschaftliche Evidenz, so der Experte gegenüber s+.