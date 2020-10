Keine Therapie wegen Corona: 31-jährige Britin verliert Kampf gegen Krebs

Bei Kelly Smith aus dem englischen Macclesfield wurde vor 3 Jahren Darmkrebs diagnostiziert. Für die Mutter des 6-jährigen Finn begann der Kampf gegen den Krebs. Ein Kampf, der nun vor einigen Monaten ein tragisches Ende fand.Aufgrund der Coronavirus-Situation in Großbritannien war ihre Chemotherapie laut dem britischen Onlineportal der „Daily Mail“ im März vorerst gestoppt worden. Im Juni schließlich starb die 31-Jährige. In den sozialen Netzwerken hatte sie davor auf ihre schlimme Situation aufmerksam gemacht.Der Stiefvater von Kelly und ihre Mutter riefen eine Petition ins Leben, in der sie die britische Regierung auffordern, Verzögerungen bei der Behandlung von Krebs-Patienten während der Corona-Pandemie zu verhindern.

